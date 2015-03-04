29 березня Україна перейде на літній час
11:18, 04 березня 2015Суспільство
1508 0
В Україні 29 березня 2015 року о третій годині за київським часом з переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед запроваджується літній час.
Літній час запроваджується з переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Запровадження літнього часу передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Читайте такожЛуганські бойовики слідом за донецькими оголосили про перехід на московський час
Як повідомляв УНІАН, уперше літній і зимовий порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на літній і зимовий час переходять у більш як 110 країнах світу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter