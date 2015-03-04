29 березня Україна перейде на літній час

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Запровадження літнього часу передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

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Як повідомляв УНІАН, уперше літній і зимовий порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на літній і зимовий час переходять у більш як 110 країнах світу.