Раді пропонують дозволити використовувати результати ЗНО для вступу незалежно від року складання

Як передає кореспондент УНІАН, авторами даного законопроекту є народні депутати України Олександр Співаковський, Андрій Гордєєв, Сергій Хлань, Іван Вінник (усі із фракції партії «Блок Петра Порошенка») та Тарас Кремінь (фракція партії «Народний фронт»).

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ті громадяни, які складали ЗНО, можуть використовувати дані результати (в інформаційній картці сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання вказується оцінка та кількість вірних відповідей з кожної із дисциплін складання) при вступі до вищого навчального закладу незалежно від року складання. Інші ж особи, які не складали ЗНО, можуть скласти оцінювання їхньої загальної навчальної компетентності та використовувати отримані таким чином результати під час вступу до вищих навчальних закладів. У записці сказано, що на сьогодні громадяни, які після отримання середньої освіти, не вступили до вищого навчального закладу, змушені повторно складати зовнішнє незалежне оцінювання. «Причому таке оцінювання відбувається за новою навчальною програмою, яку відповідно дані громадяни не проходили. Це ставить їх у нерівні умови з учасниками зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали повну середню освіту у рік складання ЗНО», - сказано в пояснювальній записці.

Також законопроектом передбачено, що спеціально уповноважена установа, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання, забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті таблиці конвертації тестових балів в оцінки за відповідною рейтинговою шкалою з кожного предмета освіти незалежно від року складання ЗНО.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 5 січня розпочалася реєстрація абітурієнтів на ЗНО.