У МЗС Росії визнали, що кримчанам не так просто отримати шенген

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Олександра Лукашевича, текст якого має УНІАН.

«Внаслідок невизнання факту возз'єднання Криму і Севастополя з Російською Федерацією країни Євросоюзу закрили свої консульські представництва та візові центри на території півострова і приймають документи на видачу віз лише в консульських установах, розташованих на території України. Жертвами такої політики є жителі Криму і Севастополя, які відчувають з відомих причин серйозні труднощі в отриманні шенгенських віз», - сказав Лукашевич.

На його думку, Євросоюз, створюючи перешкоди у видачі віз кримчанам, свідомо проводить лінію на фактичне обмеження права жителів півострова на свободу пересування.

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Лукашевич додав, що це по суті є «нічим не виправданим» колективним покаранням населення півострова, про долю і права якого так «турбується» ЄС. При цьому в Євросоюзі воліють не згадувати, що зазначені дискримінаційні заходи однаковою мірою зачіпають всіх жителів Криму і Севастополя, в тому числі татарської, грецької, німецької, італійської та інших національностей, додав він.

«У ході контактів з представниками Євросоюзу і держав, які входять до нього, регулярно вказуємо на це очевидне порушення прав кримчан на свободу пересування, викликане лицемірною політикою партнерів. Однак, на жаль, будь-яких зрушень в їхній позиції поки що не спостерігаємо», - сказав він.

При цьому представник російського МЗС назвав «демагогією» заяви різних державних і суспільно-політичних діячів із країн ЄС, «стурбованих» наявними порушеннями прав людини, насамперед кримських татар, у Криму та Севастополі.