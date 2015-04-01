Проведення ЗНО в цьому році профінансовано в повному обсязі

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Він зазначив, що завершується підготовка до проведення ЗНО і перше тестування відбудеться 24 квітня.

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"Вперше за останні 5 років, ми не ставимо питання про відсутність коштів на проведення ЗНО. Вперше уряд профінансував програму проведення ЗНО в повному обсязі", - підкреслив Ігор Лікарчук.

Він також зазначив, що робота по складанню тестів вже завершена, і тести з української мови та літератури вже знаходяться на шляху до пунктів тестування.

Ігор Лікарчук також нагадав, що вже відбулося перше пробне тестування з української мови та літератури, на яке прийшли 96% бажаючих його пройти, і 9-10 квітня абітурієнтам оголосять його результати.