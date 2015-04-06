Співробітникам харківського авіазаводу виплатять частину боргу вже сьогодні - в.о. гендиректора

Як повідомив кореспондентові УНІАН під час мітингу в.о. гендиректора авіазаводу Ігор Сунцов, борги із заробітної плати на підприємстві перевищують 43 млн грн. Він запевнив, що сьогодні, 6 квітня, у другій половині дня робітники підприємства отримають частину боргу.

«Маються шестимісячні борги по зарплаті. Але сьогодні в обід ми виплатимо частину зарплати. Я думаю, що протягом квітня ми повністю погасимо борги по зарплаті. Це сума більше 43 млн. грн», - сказав Сунцов.

Читайте такожБлизько 300 співробітників харківського авіазаводу мітингують, вимагаючи зарплатиУ свою чергу заступник голови Харківської ОДА Марк Беккер, який також був присутній на мітингу, наголосив, що конкурс на заміщення посади гендиректора авіазаводу пройде з 16 по 25 травня. За його словами, на цей час компетентними міністерствами та відомствами, а також керівництвом заводу розробляється комплекс мір і заходів для виведення підприємства з кризової ситуації.

Беккер зазначив, що підприємству податківці мають повернути близько 9,8 млн грн податку на додану вартість. Він зауважив, що найближчим часом з цієї суми надійде близько 3 млн грн, які будуть направлені на часткове погашення боргів по зарплаті.

Близько 350 учасників мітингу зрештою перемістилися на територію підприємства. Проїжджу частину вулиці Сумської робітники не перекривали.