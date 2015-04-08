Читачі УНІАН не вірять у скасування віз з ЄС - опитування

Так вважає понад половина з 1704 читачів УНІАН, які взяли участь в опитуванні у групі агентства ВКонтакте.

"Ні, це зараз неможливо" відповіли 52,9% опитаних (901 людина).

Читайте такожПредставництво ЄС: війна і окупація - не перешкода для скасування візового режимуПоряд з цим, інша половина учасників опитування очікує певного прогресу в цьому питанні.

12,6% (215) очікує спрощення оформлення довгострокових віз, 15,7% (268) вважають, що на Ризькому саміті у травні тільки визначать дату скасування віз, а 18,8% (320) чекають на скасування віз для певних категорій громадян.

Опитування проводилося з 6 по 8 квітня.