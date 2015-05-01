Автобус з демобілізованими потрапив у ДТП у Полтавській області, є загиблі (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Полтавського обласного управління МВС, близько півночі 1 травня на 302-му кілометрі автодороги Київ-Харків сталося зіткнення мікроавтобуса «Фольксваген Т-4», який рухався в бік Харкова, і автобуса ХАЗ-3250», який прямував назустріч.

Унаслідок зіткнення водій «Фольксвагена» загинув. Пасажирів у салоні транспортного засобу не було.

Читайте такожУ масштабну ДТП з бійцями Нацгвардії потрапили три автомобілі: КрАЗ, автобус і КамАЗТакож загинув один пасажир автобуса «ХАЗ». Водій автобуса, а також четверо пасажирів дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості й доставлені до медичної установи.

За попередньою інформацією, автобус, який належить Київському обласному військовому комісаріату, здійснював перевезення демобілізованих 30 квітня військовослужбовців Збройних сил України.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5-ти до 10-ти років.