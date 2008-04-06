Давид Черкаський: треба виховувати справжніх носіїв мови...

В ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профіль» відомий аніматор, автор «Пригод капітана Врунгеля», «Аліси в країні чудес», «Острова скарбів» Давид Черкаський розповів про своє бачення мовної проблеми в Україні. «Головою розумію, що не може бути країни без мови. Але розумію також, що зроблено тільки перші кроки, тому що, слухаючи, наприклад, новини по радіо або ТБ, сприймаю їх адекватно, адже це нормальна, жива мова, – сказав Черкаський. – Тільки почнуть перекладати – чортівня якась. Створюється враження, що співвітчизники розмовляють іноземною мовою. І це ненормально».

«Не знаю, як саме, але треба шукати свій шлях, виховувати справжніх носіїв мови, але робити це без афектації і тупого тиску», – резюмував аніматор.

А на запитання про те, чи порушувалося питання щодо мови майбутнього телевізійного серіалу «Острів скарбів» – нового проекту Черкаського – відповів, що питання мови навіть не стоїть, оскільки замовник серіалу – Росія, і Україна в проекті не бере участі.