З розташованої біля палаючої нафтобази військової частини вивезли боєприпаси - Полторак

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба відомства.

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"Евакуація набоїв зі сховищ розпочалася вчора ввечері. На даний час найближчі до пожежі сховища повністю евакуйовані. На інших проводиться відповідна робота. Всі необхідні сили і засоби для локалізації пожежі на території частини в наявності, задіяні резерви більше 100 чоловік особового складу", - сказав міністр.

Крім того, за його словами, техніка, що знаходиться на території військової частини, у тому числі й авіаційна, приведена в готовність на випадок небезпеки, її готові евакуювати звідти. "Тобто всі роботи проводяться планово", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони почало евакуацію військової частини поблизу палаючої нафтобази під Києвом. Окрім того, "по периметру військової частини у Василькові силами інженерної техніки та особового складу зроблено все, щоб унеможливити подальше поширення вогню на територію військового містечка".

У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що слідство з'ясує, хто надав дозвіл на будівництво нафтобази поряд з військовою частиною з бойовим арсеналом.