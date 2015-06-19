Штурму бази роти особливого призначення "Торнадо" не буде - прес-секретар МВС

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії. Напруга спала. І це добре", - йдеться у повідомленні.

Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії. Напруга спала. І це добре. Posted by Artem Shevchenko on Thursday, June 18, 2015

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