Штурму бази роти особливого призначення "Торнадо" не буде - прес-секретар МВС
04:27, 19 червня 2015Суспільство
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Прес-секретар МВС Артем Шевченко повідомив, що штурму приміщення, де розміщені бійці роти патрульної служби особливого призначення МВС України "Торнадо", не буде.
Прес-секретар МВС: ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме / Еспресо.TV
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії. Напруга спала. І це добре", - йдеться у повідомленні.
Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії. Напруга спала. І це добре.Posted by Artem Shevchenko on Thursday, June 18, 2015
Читайте такожВ.о. командира "Торнадо": Ми готові виконувати наказ АваковаРаніше УНІАН повідомляв, що за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, виконуючий обов'язки командира Микола Цукур віддав бойовий наказ на збройний опір. Він також повідомив, що знаходиться в Сєвєродонецьку, де здійснюються необхідні заходи для здійснення обшуку за рішенням суду бази роти "Торнадо".
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