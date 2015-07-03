Суд Харкова продовжив утримання під вартою колишнього мера Слов'янська Штепи

Таке рішення прийняв Червонозаводський районний суд Харкова за клопотанням прокуратури. Суд прийняв до уваги, що термін дії утримання під вартою Нелі Штепи закінчується 18 липня. Захист і сама підсудна заявили, що вона не винна і необхідно змінити запобіжний захід на непов'язаний з триманням під вартою.

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Суд зазначив, що обвинуваченим у подібних злочинах інша міра запобіжного заходу не передбачена. Крім того, додав суддя, існує ризик, що обвинувачена може сховатися, вплинути на ще не допитаних свідків тощо. Суддя зазначив, що захист Нелі Штепи не надав доказів, які б дозволили змінити запобіжний захід.

"Клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу задовольнити. Запобіжний захід у відношенні Штепи Нелі Ігорівни продовжити до 2 вересня 2015 року включно", - повідомив суддя.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей"; "створення терористичної групи чи організації").