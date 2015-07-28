На Волині шахтарі через заборгованость по зарплаті почали акцію протесту

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова первинного осередку Незалежної профспілки гірників України шахти «Нововолинська №1» Анатолій Мухамеджанов, працівникам підприємства не виплатили зарплату за квітень, травень і червень цього року. Сьогодні на роботу не вийшли ні перша, ні друга, ні третя зміни за винятком тих, хто забезпечує життєдіяльність шахти.

«Ця акція мала відбутися ще тиждень тому. Терпець у шахтарів урвався, адже вони не можуть забезпечити рідних найнеобхіднішим. Люди не спустяться в шахту, допоки їм не виплатять заборговане. Складається враження, що Міністерство вугільної промисловості про нас забуло»,- зазначив Мухамеджанов.

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За його словами, завтра теж шахта не працюватиме. Наразі створено страйковий комітет, який вирішуватиме як діяти далі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в травні у Волинській області працівники шахти «Нововолинська №10» перекрили трасу Ковель-Жовква-Львів, вимагаючи виплати заборгованості по зарплаті.