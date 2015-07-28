ГПУ підозрює 149 осіб у злочинах проти Майдану
13:47, 28 липня 2015Суспільство
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Також слідчими ГПУ направлено до суду 11 обвинувальних актів стосовно 23 осіб у кримінальних провадженнях щодо протидії протестним акціям.
Ілюстративна фотографія: простестные акції на Майдані / Фото УНІАН
Генеральна прокуратура повідомила про підозру 149 особам щодо злочинів проти Майдану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.
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«По даний час слідчими тільки ГПУ направлено до суду 11 обвинувальних актів стосовно 23 осіб у кримінальних провадженнях щодо протидії протестним акціям», - зазначив він.
«Взагалі направлено 50 актів по всій Україні. Повідомлено про підозру загалом 149 особам за вчинення придушення акцій протесту», - додав Шокін.
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