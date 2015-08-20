ДПСУ запустила систему біометричного контролю: перевірка паспорта займатиме 10 секунд

Як передає кореспондент УНІАН, презентація роботи системи відбулася у найбільшому в Україні міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як пояснив перший заступник голова Держприкордонслужби Василь Серватюк, з 157 пунктів пропуску такою системою обладнано вже 98 пунктів.

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За його словами, нова система біометричного контролю запроваджується у рамках виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

«Систему запущено у тестовому режимі з 15 серпня. До кінця року вона буде запроваджена на всіх основних пунктах пропуску, - сказав Серватюк. - Більше того, вже вирішено питання синхронізації інформації з серверами Інтерполу в Ліоні (Франція - УНІАН). Ми вже проводимо у тестовому режимі прямий канал з Ліоном».

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Запровадження нової системи біометричного контролю дозволить скоротити термін проходження прикордонних формальностей. Як підкреслили у Держприкордонслужбі, якщо раніше проходження паспортного контролю займало не менше двох хвилин, то тепер цей час скорочено до 10 секунд.

Як стверджують фахівці, це дасть свій позитивний ефект не лише для працівників прикордонної служби, а й також для працівників аеропорту «Бориспіль», що працює в режимах ненормованого пасажиропотоку, коли пікові навантаження припадають на ранок і вечір.

В.о. генерального директора аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне у цьому зв'язку підкреслив, що вдосконалення процедури проходження формальностей на пунктах паспортного контролю стало новим етапом удосконалення якості всього спектру послуг найбільшого в країні аеропорту.

«Наступний крок - запровадження нової технології у пунктах перевірки на авіабезпеку, - прокоментував Дихне. - Щороку аеропорт «Бориспіль» проходить аудит авіавлади США, Канади, Ізраїлю, підтверджуючи високий рівень забезпечення безпеки. Тепер наше завдання - за збереження цих високих стандартів скоротити час при проходженні контролю на авіабезпеку».