В ході зіткнень під Верховною Радою отримали поранення близько 100 правоохоронців, десять у важкому стані

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила журналістка Оксана Денисова, посилаючись на прес-секретаря київського главку МВС Оксану Блищик. За її словами, десять з них знаходяться у важкому стані.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Facebook повідомив про 90 поранених.

«Це результат кинутих кількох вибухових пристроїв з боку людей у футболках партії «Свободи», які влаштували бійку з Нацгвардією», - пояснив він. За словами глави МВС, четверо бійців отримали важкі травми очей, живота, шиї і ніг».