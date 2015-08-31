В ході зіткнень під Верховною Радою отримали поранення близько 100 правоохоронців, десять у важкому стані
16:21, 31 серпня 2015Суспільство
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В ході зіткнень з мітингувальниками під будівлею Верховної Ради постраждали близько 100 правоохоронців.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила журналістка Оксана Денисова, посилаючись на прес-секретаря київського главку МВС Оксану Блищик. За її словами, десять з них знаходяться у важкому стані.
У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Facebook повідомив про 90 поранених.
«Це результат кинутих кількох вибухових пристроїв з боку людей у футболках партії «Свободи», які влаштували бійку з Нацгвардією», - пояснив він. За словами глави МВС, четверо бійців отримали важкі травми очей, живота, шиї і ніг».
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