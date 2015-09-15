В Одесі правоохоронці припинили незаконну трансляцію телеканалів одним із провайдерів

04:57, 15 вересня 2015
Суспільство
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В Одесі правоохоронці припинили незаконну трансляцію телеканалів одним із провайдерів. 

hungryshark.ru

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівники обласного управління з боротьби із кіберзлочинністю виявили факти незаконної трансляції деяких телеканалів одним із Інтернет-провайдерів Одеси.

Також надійшла заява про зловживання провайдера від керівника компанії-правовласника цього пакета телеканалів.

Під час оперативного супроводу правоохоронці спільно з представниками прокуратури Одеси задокументували факти незаконного розповсюдження телеканалів і провели комп'ютерно-технічну експертизу.

Зокрема, йдеться про телеканали «Драйв», «Мультіманія», «Шансон ТВ» тощо.

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«Своїми протиправними діями власник Інтернет-провайдера, який порушував законодавство, завдав матеріальної шкоди інтересам клієнтів одного з приватних підприємств на суму понад 40 тис. грн», - відзначили у відділі.

Зазначені дії є грубим порушенням прав інтелектуальної власності, тому за даними фактами розпочато провадження за 1 ч. ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України.

В даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину. Відповідно до вищезазначеної статті КК України, незаконне відтворення, розповсюдження програм мовлення або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, карається штрафом від 200 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, обладнання і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

Слідство триває.

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