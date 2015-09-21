Україна розраховує, що НАТО допоможе їй відновити Військово-морські сили

«Ми розраховуємо на те, що НАТО допоможе нам у відновленні Військово-морських сил. Я сподіваюся, що остаточне рішення з цього приводу буде оголошено незабаром. ВМС України були сформовані за іншими зразками та стандартами і з урахуванням трохи інших загроз і безпекової ситуації. Крім того, штаб українського флоту був переведений на нове місце, а тому його треба облаштувати і створити належним чином. В цьому нам допоможуть», - сказав Божок в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

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Крім того, за його словами, необхідно також «розробити заново концептуальний доктринальний документ стосовно того, як діяти, і що нам потрібно, щоб забезпечити морську безпеку». «І це буде зроблено, як я розраховую, за допомогою НАТО», - сподівається дипломат.

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Також Україна потребує берегової охорони і матеріально-технічних засобів берегової охорони, нові зразки військово-морської техніки. «Я також розраховую, що НАТО візьме в цьому участь. І нам потрібні наші українські морські котики. Я сподіваюся, що наші морські котики будуть вчитися і тренуватися за новою філософією», - підкреслив Божок.Читайте такожForeign Policy: Пентагон вперше після розпаду Союзу готується до можливого конфлікту

Відповідаючи на запитання, чи потрібен Україні підводний човен, в.о. місії сказав: «Чесно скажу, я думаю, що у нас ще цього не знають. Саме для цього нам потрібен доктринальний документ. Ми маємо зрозуміти, які у нас загрози, як з ними боротися і які засоби нам для цього потрібні. Це серйозна робота. Після того, як це буде зроблено, ми зрозуміємо, чи треба нам підводний човен. Пам'ятаєте епопею з крейсером «Україна»? Я і до цього часу не розумію, потрібний нам цей крейсер чи ні. Може, нам потрібні «Містралі»? Це повинні сказати спеціалісти. В тому-то і справа, що перш ніж почати щось будувати, треба зрозуміти, що нам треба».