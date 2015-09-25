Сестра Савченко просить Порошенка ініціювати обмін українських політв'язнів у РФ на російських полонених

Як передає кореспондент УНІАН, відповідного листа Віра Савченко у супроводі народних депутатів занесла до Адміністрації президента.

«Ми зараз несемо лист-звернення народних депутатів до Петра Олексійовича з проханням ініціювати звільнення наших військовополонених, політв'язнів, що знаходяться у Російській Федерації. У листі написано, що мова йде про Савченко і Сенцова та про російських ГРУшників Єрофєєва та Александрова, але будемо сподіватися, що мова йтиме про всіх наших політв'язнів, що знаходяться зараз в Росії”, - сказала Савченко.

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Також вона додала, що листа підписали більш як 100 народних депутатів, в тому числі і від «Блоку Петра Порошенка».

Віра Савченко додала, що має намір відвідати Генеральну асамблею ООН та зачитати звернення своєї сестри Надії з трибуни ООН.

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“Я також лечу на саміт ООН, і як сестра Надії, як її голос, я виступлю з її зверненням. Також у мене буде прохання до Старого світу допомогти нашим першим особам в розв'язанні питання з обміном наших політв'язнів”, - сказала Віра Савченко.

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Крім того, вона висловила думку, що обмін українських військовополонених та політв'язнів на російських військовополонених можна буде здійснити після того, як суди в Україні та Росії винесуть вироки у їхніх справах. За словами Віри Савченко, юридичним механізмом обміну може стати домовленість про відбування покарання на батьківщині.