Нобелівську премію миру присудили туніській політичній організації
"Квартет національного діалогу в Тунісі" вніс вирішальний внесок у створення плюралістичної демократії в країні після "жасминової революції" 2011 року.
Про це йдеться у прес-релізі на сайті Нобелівського комітету.
Документ пояснює, що до "Квартету" входить чотири ключові організації туніського громадянського суспільства.
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"Завдяки повномасштабного національному діалогу "Квартет" зміг зупинити хвилю насильства в Тунісі, і його роль аналогічна функцій конгресів світу, про яких Альфред Нобель писав у своєму заповіті", - додається в повідомленні.
"Завдяки його діяльності став можливий діалог між громадянами Тунісу, політичними партіями та владою", - додали в Нобелівському комітеті.
У релізі відзначають, що "квартет" був створений в 2013 році, коли "процеси демократизації опинилися під загрозою руйнування в результаті політичних вбивств і хвилі громадських протестів, коли країна була на межі громадянської війни".
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Організація зіграла вирішальну роль у створенні протягом кількох років у Тунісі конституційної системи державних гарантій основних прав для всього населення, незалежно від статі, політичних переконань або релігійних вірувань.
Зазначимо, що на Нобелівську премію миру цього року висували 276 кандидатів, з них близько півсотні - організації. Серед найбільш вірогідних претендентів на отримання премії миру була канцлер Німеччини Ангела Меркель.
У числі інших кандидатів на Нобелівську премію миру також називали Папу римського Франциска і італійського священика, уродженця Еритреї, Мусу Зераї. Першого могли відзначити за боротьбу з бідністю, другого - за масштабну допомогу біженцям.
У числі претендентів був екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден.
Переможця нагородять у грудні. В цьому році грошовий приз становить трохи менше мільйона доларів.
Минулого року Нобелівську премію миру присудили пакистанській активістці і борцю за права дітей Малале Юсуфзай та індійському лікареві Кайлашу Сатьярті. Він багато років бореться за звільнення дітей від рабської праці.