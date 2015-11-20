У ГПУ не знайшли підстав для застосування "Беркутом" зброї по майданівцях

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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"Для повноти та об’єктивності картини ми розслідуємо також і вбивства і вогнепальні поранення та інші ушкодження працівників правоохоронних органів. Тільки у комплексі розслідування вбивств та тілесних ушкоджень протестувальників та міліціонерів можна зрозуміти як розвивалась ситуація і хто у цьому винен", - зазначив він.

"У нас зафіксовано вранці 20 лютого факт ведення стрільби по правоохоронцям і маємо 4 вбитих та декількох поранених. Трьох вбили біля Стели та одного біля Жовтневого палацу. Це сталося десь з 7.30 до 9.00. Це спричинило відступ правоохоронних органів", - додав Горбатюк.

Проте він зауважив, що після відступу правоохоронців мітингувальники, які піднімались по Інститутській, не мали зброї та не застосовували її і не вели жодної стрілянини проти спецроти "Беркута".

Тобто, як зазначив Горбатюк, "якщо вказувати на застосування зброї, то жодного пояснення, для чого це було зроблено стосовно беззбройних протестувальників, немає. Слідство в підозрах вказує, що це був елемент залякування. Така кількість розстрілів мала б вплинути на протести".

Довідка УНІАН. Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до зіткнень протестувальників із співробітниками правоохоронних органів.

У лютому 2014 року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів, загинули більш як 100 людей, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів.

У квітні 2014 року на той час голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що так звана антитерористична операція була розпочата колишнім головою СБУ Олександром Якименком у тісній співпраці з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за безпосередньою участю колишнього президента Віктора Януковича 18 лютого о 23.00.

Також у квітні 2014 р. в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї проти мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС і СБУ.

6 березня 2015 р. Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам СБУ, які в лютому 2014 року почали проведення антитерористичної операції в Києві.