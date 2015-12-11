У Слов'янську затримали залізничника-пропагандиста, що зливав інформацію бойовикам (відео)

Як зазначається в повідомленні СБУ, місцевий мешканець, якого терористи «ДНР» завербували у серпні минулого року, розміщував у соціальних мережах матеріали антиукраїнського характеру.

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Крім того, працюючи на залізниці машиністом, зловмисник передавав бойовикам інформацію про місця дислокації, маршрути пересування, чисельний склад та озброєння сил антитерористичної операції. За його словами, він також передавав інформації своїм кураторам у Росії.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Зловмисник заявив, що розкаюється у своїх діях і звернувся до бойовиків "ДНР" та "ЛНР" вже як до українців, закликавши їх скласти зброю.

Нагадаємо, напередодні СБУ вже затримувала у Слов'янську іншого пропагандиста-інформатора бойовиків "ДНР".