Музейний експерт розповів, як опинився в епіцентрі скандалу з викраденими голландськими картинами

Про це заявив експерт із викрадених мистецьких робіт Артур Бранд в інтерв'ю ТСН.ua.

"На мене вийшов музей у липні цього літа. Там мені сказали, що дві особи з добровольчих батальйонів в Україні звернулися до посольства Нідерландів - нібито вони мають інформацію про втрачені картини з музею і хочуть їх повернути. Це був мій перший контакт із цією історією", - розповів він.

За словами Бранда, українці сказали, що хочуть повернути картини, які, за їхніми даними, коштують 50 мільйонів доларів. Після цього він підготував звіт про справжню вартість полотен.

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"Я готувався до поїздки, адже ці двоє сказали посольству, що ціна за всю колекцію, на їхню думку, складає 50 мільйонів євро. Вони сказали, що хочуть повернути картини, але я знаю ці фокуси. Було зрозуміло, що вони хочуть отримати гроші. Тому я підготував звіт про ціну цих картин, за скільки продавали схожі картини на різних міжнародних аукціонах. Я показав реальну ціну за полотна. Повна ціна за всі картини була не більша мільйона євро. Я мав їм це сказати, мав показати докази. Хлопці, це не коштує 50 мільйонів, а один мільйон!" - наголосив фахівець із викрадених робіт, зазначивши, що до того ніколи не спілкувався із цими людьми.

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Також Бранд повідомив, що у Києві на зустрічі, окрім нього, були також присутні командир ОУН Борис Гуменюк, перекладач та дипломат із посольства Нідерландів, зазначивши, що не має нічого проти "ОУНівця".

"На зустрічі були присутні чотири особи: Борис Гуменюк, перекладач, (дійсно дуже хороший перекладач. Борис каже тепер, що перекладач був поганий, але це неправда), дипломат із посольства і я. Знаєте, мені насправді дуже симпатичний Борис! Він цікавий, у нього цікаве обличчя, очі. Зустріч була дуже теплою. Я знаю, що він поет. Я навіть читав переклади його віршів англійською мовою. Я не маю нічого проти Бориса", - запевнив він.

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Довідка УНІАН. На сайті музею Вестфріс (Westfries) нідерландського міста Хоорн розміщено повідомлення з проханням до влади України допомоги у поверненні вкрадених картин, за які добровольчий батальйон "Святої Марії" нібито вимагає 50 млн євро.

У повідомленні зазначається, що були викрадені 24 картини і 70 предметів зі срібла XVII та XVIII ст.

"Муніципалітет Хорна отримав надію, що картини та срібло будуть повернені, коли торік одна з викрадених картин з'явилася на одному з українських сайтів. У липні 2015 року дві особи повідомили Посольству Нідерландів у Києві, що вони представляють український добровольчий батальйон. Цей батальйон ОУН заявив, що має повну колекцію вкрадених картин", - пояснили в музеї.

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Батальйон висловив готовність передати картини, але за певних умов, одна з яких - не долучати до цього процесу українську владу, а також виплатити їм 50 млн євро, стверджують у музеї.

У повідомленні музею вказано, що інформатори спеціаліста з викрадених творів мистецтва Артура Бранда, якого долучили до ведення переговорів, назвали два імені - лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та екс-голови СБУ Валентина Наливайченка.

10 грудня, колишній перший заступник командира добровольчого батальйону ОУН, фігурант скандалу із викраденими картинами Борис Гуменюк заявив, що вкрадені полотна знаходяться на окупованій території Донецької області.