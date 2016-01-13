Джемілєв про реакцію окупантів щодо блокади Криму: Тепер "Гоблін" по-іншому заговорив

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зокрема, в заяві йдеться про побоювання «терористичної загрози», яка, як вважає окупаційна влада, виходить від учасників акції.

У заяві, "депутати держради" Криму нагадують про припинення поставок електрики з материкової частини України.

Повідомляється, що окупанти просять Москву «включити питання про блокаду Криму в якості екстреного в порядку денному Ради Безпеки ООН і за результатами розгляду передачі його на розгляд Міжнародному кримінальному суду».

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"Депутати Держради" закликали генеральну прокуратуру, слідчий комітет Російської Федерації також провести розслідування за фактом блокади.

У свою чергу народний депутат України, національний лідер кримських татар і один з ініціаторів блокади Мустафа Джемілєв назвав заяву "Держради" Криму абсурдним.

За його словами, дії російської влади у Криму, яка зробила подібні заяви, позбавлені логіки, оскільки ще недавно в Криму стверджували, що півострів не потребує в електропостачанні з материкової частини України.

«З самого початку вони говорили: як добре, тепер ми повністю будемо незалежними, зараз приймемо міри, консолідуємо народ. «Гоблін» ( так званий глава Криму Сергій Аксьонов) говорив, що треба нагороду дати і Чубарову, і Іслямову, і Джемільову, за те, що вони так добре консолідували наш народ, а тепер по-іншому заговорили», - сказав Джемілєв.

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Він нагадав, що Україна пропонує Російській Федерації укласти договір на постачання електроенергії в Крим, але Росія не погоджується через вимоги української сторони вказати в договорі півострів окупованою українською територією.

«Вони що, хочуть, щоб ми порушили свій закон, порушили резолюцію Генеральної асамблеї ООН, де говориться, що Крим - це територія України? Ми ж не будемо писати на догоду Путіну, що це «федеральний округ Російської Федерації». А потім, відповідно до конвенції Генеральної асамблеї ООН від 1949 року, всю відповідальність за правове, соціальне, економічне становище людей на окупованих територіях несе окупант, а ніяк не країна, яку окупували. Тому скарга не за тією адресою», - наголосив Мустафа Джемілєв.

На питання, чи можуть у міжнародних організаціях серйозно поставитися до цієї заяви, Мустафа Джемілєв відповів: «Та ні, звичайно, це абсурд».

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Організатори акції вимагають звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар. Після пошкодження електроопор на Херсонщині і припинення постачання електроенергії у Крим, учасники акції заявили про ерегоблокаду.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

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При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".