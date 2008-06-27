Україні не варто експортувати цукор до Росії - самим не вистачить?

Україні в поточному маркетинговому році недоцільно вести переговори про експортні поставки цукру до Росії.

Як пише газета «Коментарі», надання Росією квоти на ввезення близько 500 тис. тонн українського бурякового цукру – ініціатива, яку важко реалізувати.

Як зазначає видання, закривши десять років тому доступ на свій ринок українському буряковому цукру, Росія різко збільшила (до 4-5 млн. тонн на рік) імпортні поставки тростинного цукру-сирцю, при цьому до 80% усього імпорту припадає на Бразилію.

На думку видання, вести переговори з Росією про експортні поставки недоцільно, оскільки українське виробництво цукру з буряка врожаю цього року може впасти до 1,5 млн. тонн. Навіть з урахуванням значних перехідних запасів цукру (за різними оцінками, вони становитимуть 300-500 тис. тонн) і можливого імпорту 250 тис. тонн цукру-сирцю в рамках квоти СОТ, на думку фахівців видання, на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит.

За розрахунками видання, пропозиція цукру на внутрішньому ринку може ледве дотягнути до рівня споживання, яке оцінюється в межах 2,2-2,3 млн. тонн.

Таким чином, зазначає видання, сьогодні доречніше вести мову не про експорт надлишків продукту, а про насичення внутрішнього ринку, адже вже сьогодні цукровиробники заявляють про майбутнє підвищення оптово-відпускних цін на цукор з 2800-3200 до 3500 грн./т вже до середини літа. А оскільки в новому сезоні собівартість виробництва цукру, за інформацією виробників, буде вищою за рівень минулого року, очевидно, що за літнім подорожчанням цукру буде ще одне підвищення цін на цей продукт.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня на прес-конференції голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола ЯРЧУК заявив, що за підсумками роботи в 2007/2008 маркетинговому році (вересень 2007-серпень 2008) збитки цукрової галузі України прогнозуються на рівні понад 1 млрд. грн.

За словами М.ЯРЧУКА, зокрема, в минулому маркетинговому сезоні собівартість виробництва цукру з цукрового буряка була вищою, ніж ціна реалізації цукру.

Він також зазначив, що в Україні не вживаються заходи з реструктуризації галузі. Так, за його прогнозом, близько 40 заводів у новому сезоні не запускатимуться в роботу. «Це зумовлено тим, що у цукрових заводів відсутні кошти, тим, що товаровиробник втратив інтерес до вирощування цукрового буряка». На думку експерта, цукровий буряк не витримує конкуренції з іншими культурами, такими як пшениця, соняшник, ріпак, вирощування яких більш рентабельне. М.ЯРЧУК підкреслив, що зупинка цукрових заводів потягне і соціальні проблеми, оскільки понад 200 тисяч людей залишаться без роботи.