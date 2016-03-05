У ГПУ заявили про об'єктивне рішення зняти санкції з Богатирьової: не було економічного збитку

Про це повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко, інформує "Українська правда".

"Щодо Богатирьової є кримінальне провадження за ст. 191 КК - "розкрадання майна і коштів". Мова йде про 6,5 млн гривень, які були перераховані МОЗ, коли Богатирьова його очолювала в 2012 році, на рахунки приватної компанії. У жовтні 2014 року, в ході розслідування справи, цим підприємством в добровільному порядку повернуті ці кошти на рахунки МОЗ", - повідомив Куценко.

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Він уточнив, що таким чином фактичної майнової шкоди, яка могла бути завдана діями Богатирьової, перестала існувати.

"Санкції ЄС мають економічний характер, і при відсутності фактичного економічного збитку санкції продовжувати не стали, це рішення є об'єктивним", - додав Куценко.

Він додав, що кримінальне провадження щодо Богатирьової в Україні не закрито.

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"Відбувається заочний процес. І з міжнародного розшуку вона не знята", - додав прокурор.

Як відомо, рішення продовжити санкції проти Януковича і його команди було прийнято 2 березня на рівні постійних представників країн-членів ЄС.

Зі списку тих, хто підпадає під дію обмежувальних заходів, виключили екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Довідка УНІАН. Євросоюз ввів санкції проти 18 колишніх українських високопосадовців 6 березня 2014 року.

5 березня 2015 року санкції були продовжені на рік для 14 з них, і на півроку - для Олени Лукаш, Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Віктора Януковича-молодшого.

5 червня, Янукович-молодший, який загинув на Байкалі, був виключений зі списків. Для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, і до 6 березня 2016 року - для Лукаш і Табачника.