Міграційна служба зареєструвала 14 тисяч нових громадян України

Протягом І півріччя 2008 року територіальними органами Державного департаменту міграційної служби розглянуто понад 15 тисяч заяв про набуття громадянства України в спрощеному порядку.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, рішеннями органів внутрішніх справ зареєстровано громадянами України близько 14 тисяч осіб, установлено належність до громадянства України 709 осіб, прийнято рішення про набуття громадянства України відповідно до міжнародних угод стосовно 708 осіб, оформлено та надіслано для подальшого розгляду до МВС близько 1,6 тисячі справ про прийняття до громадянства.

Безпосередньо працівниками відділу громадянства Державним департаментом міграційної служби МВС України розглянуто близько 1,5 тис. справ про прийняття до громадянства України та його припинення, з яких для подальшого розгляду до Служби з питань громадянства Секретаріату Президента України надіслано 1394 справи (1361 - про прийняття до громадянства та 33 - про його припинення), після погодження надіслано до МЗС - понад 3,5 тисячі справ про вихід з громадянства України.

Загалом оформлення документів з питань громадянства здійснюється відповідно до вимог Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року (у редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року).

У цьому році на доопрацювання до територіальних органів ДДМС МВС було повернуто 4,5% справ про прийняття до громадянства.

Крім клопотань про прийняття до громадянства України, служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС розглядає питання щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати (стосовно осіб, які добровільно набули іноземного громадянства, набули громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих або фальшивих документів, добровільно вступили на військову службу іншої держави).

Слід зазначити, що під час реалізації положень законодавства щодо втрати громадянства України в органів внутрішніх справ виникають певні проблеми в оформленні документів для порушення подання про втрату громадянства. Це пов`язано з тим, що чинним законодавством не визначено чіткий перелік документів, які необхідно подати для оформлення справи про втрату громадянства України, зокрема особам з числа військовослужбовців Чорноморського Флоту Російської Федерації.

З метою врегулювання зазначеного питання ДДМС розроблені і надіслані до Служби з питань громадянства Секретаріату Президента України відповідні пропозиції, спрямовані на його вдосконалення.