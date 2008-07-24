З 5 серпня гарячу воду відключать у шести районах Києва

З 5 серпня 2008 р. в Києві буде проводитись випробування теплових мереж ТЕЦ-5, через що буде припинено гаряче водопостачання частини будинків у шести районах міста.

Як повідомляє прес-служба АЕК “Київенерго”, з 5 до 19 серпня без гарячої води будуть жителі частини Голосіївського, Печерського та Дарницького районів (житлові масиви Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Позняки, Осокорки). Крім того, з 5 до 26 серпня гаряче водопостачання буде відсутнє на житловому масиві Нивки.

За даними “Київенерго”, зони, де проводитимуться випробувальні роботи на теплових мережах розміщені в межах вулиць у Дарницькому районі: Ревуцького, Вишняківської, Крушельницької, Гмирі, проспекту Бажана, Дніпровської набережної, вулиці Ахматової, проспекту Григоренка, вулиць Драгоманова, Пчілки. У Голосіївському районі: вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки, вулиці Голосіївської, Голосіївського проспекту, вулиць Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського, Крейсера “Аврори”, Якубовського, Ломоносова, Васильківської, Стельмаха, Кустанайської, Кустанайського провулку, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Кіровоградської, Фрометівської, Ямської, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Великої Васильківської. У Печерському районі: вулиць Великої Васильківської, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторного провулку, вулиць Літньої, Щорса, Предславинської, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеської, Менделєєва, Філатова, бульвару Дружби народів. У районі Нивок: вулиць Академіка Туполєва, Стеценка, Маршала Гречка, Котовського, Тираспольської Саратовської, Салютної, Бауманської, Черкаської, Толбухіна, Калинової, провулку Баумана, вулиць Уссурійської, Цюрупинської, Бабушкіна, Щербакова, проспекту Перемоги.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж подача гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що “Київенерго” додатково повідомить житлово-експлуатаційні організації.

У разі виявлення місць пошкодження тепломережі прохання повідомляти за телефонами: Дарницький район - 566-13-48, 570-33-04; Голосіївський район (Теремки-1, Теремки-2, Деміївка ) - 249-47-29, 529-88-75; Печерський, Голосіївський райони - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75; Святошинський, Шевченківський райони – 272-23-73, 497-60-72; Подільський район – 425-19-98, 497-60-72. Довідки за телефоном інформаційно-довідкової служби АК „Київенерго” - 088.