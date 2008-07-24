У Криму автобус з туристами з Білорусі врізався в дерево

У Криму сталася аварія за участю автобуса з туристами з Білорусі, в результаті якої одержав травми водій (1968 року народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася сьогодні на 8 км автодороги Грушівка-Судак.

За попередньою інформацією, у автобуса марки «Неоплан» на затяжному спуску відмовили гальма. У автобусі знаходилося 26 пасажирів і 2 водії - всі громадяни Республіки Білорусь.

За даними МНС, водієві вдалося вирулити у “вловлюючий тупик”, автобус врізався в дерево і, трохи накренившись, зупинився.

Водія госпіталізовано до міської лікарні Судака з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, рвана рана обличчя».

«На даний час всі пасажири автобуса доставлені до місць свого відпочинку», - зазначили в МНС.