У “чорному списку” ЄС залишаються три українські авіакомпанії

Єврокомісія внесла зміни до “чорного списку” авіакомпаній, польоти яких заборонені до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Таким чином, “чорний список” було адаптовано увосьме.

Згідно з внесеними змінами, Єврокомісія, зокрема, зняла заборону на польоти до ЄС іранській компанії Mahan Airlines, враховуючи здійснені нею заходи з підвищення безпеки.

Єврокомісія також вирішила, що авіакомпанії Габону не можуть отримати права на здійснення польотів до ЄС, виходячи з висновків Міжнародної організації цивільної авіації. Водночас, Єврокомісія визнала здійснені урядом Габону заходи з покращання безпеки авіаперевезень і вирішила не забороняти польоти до ЄС двом габонським авіаперевізникам – Gabon Airlines та Afrijet – однак, польоти дозволені за умови здійснення передпольотних інспекцій.

Єврокомісія також вирішила продовжити заборону на польоти до ЄС українській авіакомпанії Ukrainian Cargo Airways – "Українській авіаційній транспортній компанії", оскільки компанії не вдалося успішно реалізувати план покращення безпеки. Єврокомісія також нагадала владі України про необхідність посилити застосування норм безпеки на авіатранспорті. Загалом в “чорному списку” ЄС залишаються 3 українські авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня цього року Єврокомісія додала Ukrainian Cargo Airways до “чорного списку” авіакомпаній. "Українська авіаційна транспортна компанія" є державним підприємством Міністерства оборони і надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 та пасажирські – Ту-154.

Компанія була створена в 1997 році і має 128 повітряних суден, включаючи вертольоти Мі-8.

4 липня 2007 року, Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, що займається вантажними авіаперевезеннями.

11 вересня 2007 року Європейська комісія до переліку “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-Середземноморські авіалінії”.

Вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року.