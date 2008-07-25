НБУ скасував порядок здійснення консорціумного кредитування

Національний банк України визнав таким, що втратив силу, порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджений постановою НБУ №37 від 21 лютого 1996 року.

Про це йдеться в постанові НБУ №181 від 25 червня 2008 (реєстрація в Мінюсті 16 липня), оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

У документі пояснюється, що постанова була скасована у зв`язку з «набуттям чинності Цивільного кодексу, Господарського кодексу, ухваленням законодавчих актів, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, якими врегульовані правовідносини щодо консорціумного кредитування".