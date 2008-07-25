Держава відновила контроль над «Дніпрообленерго»

Сьогодні державі, незважаючи на опір колишнього менеджменту, вдалося встановити контроль над ВАТ «Дніпрообленерго».

Про це УНІАН заявив Андрій МАРТИНЮК, який вступив сьогодні на посаду керівника енергопостачальної компанії.

Як розповів А. МАРТИНЮК, сьогодні при його вступі на посаду з боку колишнього генерального директора товариства Едуарда Соколовського і невідомих осіб здійснювалися протиправні дії. Зокрема, відзначив А. МАРТИНЮК, колишній менеджмент блокував доступ до головного офісу компанії і кабінет генерального директора, незаконно утримував печатку, статутні та бухгалтерські документи ВАТ. Крім того, охорона підприємства чинила силовий опір державним виконавцям, співробітникам правоохоронних органів, безпосередньо в.о. гендиректора, а також його законним представникам.

«Печатка підприємства досі знаходиться у головного бухгалтера. Місцезнаходження останньої невідоме», – сказав А. МАРТИНЮК.

Він повідомив, що на даний час ситуація в компанії нормалізувалася і проводиться селекторна нарада з керівниками структурних підрозділів.

А. Мартинюк додав, що найближчим часом на підприємстві буде проведено ретельна перевірку складу майна і фінансово-економічної документації. При цьому він не виключив, що до даної перевірки може бути залучено органи КРУ.

А.Мартинюк був призначений на посаду виконуючого обов`язки генерального директора згідно відповідному рішенню наглядової ради енергопостачальної компанії від 5 травня ц.р., проте до сьогоднішнього дня не міг вступити на посаду у зв`язку з відмовою в допуску на підприємство з боку колишнього керівництва на чолі з Едуардом Соколовським.

До призначення на посаду гендиректора “Дніпрообленерго” А. Мартинюк працював директором департаменту дистрибуції НАК “Енергетична компанія України”.

Довідка УНІАН. ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» - найбільша енергопостачальна компанія України, передає своїми мережами і постачає споживачам до 27% всієї електроенергії в країні. Компанія веде ліцензійну діяльність на території площею майже 32 тис. кв. км. Протяжність повітряних ліній електропередачі - 58 тис. км., кабельних ліній - 5,5 тис. км. На балансі компанії - 328 підстанцій 35-150 кВ і більше 15 тис. силових трансформаторів.

Компанія забезпечує електроенергією майже 24 тис. підприємств, установ і організацій і 1,5 млн. побутових абонентів.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ВАТ "Дніпрообленерго" належать державі і знаходяться в управлінні Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 15,9% - компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» 2007 року збільшило прибуток проти 2006 року на 41,9%, або на 8 млн. 366 тис. грн. - до 28 млн. 346 тис. грн.