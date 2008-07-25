Варфоломій освятив нові дзвони в Софії та Царські врата

У Софійському соборі Києва розпочалася Вечірня служба з нагоди відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі за участю Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у церемонії беруть участь глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО та пані Катерина ЮЩЕНКО.

Перед початком служби ВАРФОЛОМІЙ І освятив нові дзвони Софійської дзвіниці та оновлені Царські врата собору.

Трансляцію заходу ведуть українські загальнонаціональні канали та телеканали Туреччини, Греції, Кіпру, Канади. Крім того, через мережу Всесвітньої служби «УТР» вечірню службу дивляться близько 2 мільйонів глядачів у 101 країні світу.