Завтра метро в Києві відкриється на годину раніше...
20:50, 25 липня 2008Суспільство
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... а закриється на годину пізніше
З нагоди проведення 25-27 липня заходів, присвячених відзначенню 1020-річчя хрещення Київської Русі, подовжено тривалість роботи столичного метрополітену 26 липня.
Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, вранці 26 липня станції метрополітену відчиняться для пасажирів на одну годину раніше, а у ніч з 26 на 27 липня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.
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