Завтра метро в Києві відкриється на годину раніше...

З нагоди проведення 25-27 липня заходів, присвячених відзначенню 1020-річчя хрещення Київської Русі, подовжено тривалість роботи столичного метрополітену 26 липня.

Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, вранці 26 липня станції метрополітену відчиняться для пасажирів на одну годину раніше, а у ніч з 26 на 27 липня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.