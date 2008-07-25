СНІД більше не смертельна хвороба, а щось подібне до діабету

Порівняно з 1990 роком середня тривалість життя ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які одержують антиретровірусну терапію, збільшилася на 13 років. Такими є результати масштабного дослідження, опублікованого в журналі Lancet. На думку експертів, завдяки сучасним лікам ВІЛ із смертельної інфекції поступово перетворюється на хронічне захворювання, подібне до діабету.

У дослідженні, проведеному співробітниками Центру вдосконалення терапії ВІЛ/СНІДу в Британській Колумбії (Канада), взяли участь 43 тисячі пацієнтів, які одержують антиретровірусні препарати, що перешкоджають розмноженню вірусу імунодефіциту в організмі людини.

Учені оцінювали тривалість життя хворих впродовж трьох пов`язаних з введенням нових поколінь ліків часових відрізків – 1996-99, 2000-2002 і 2003-2005 роки. Всі учасники дослідження були громадянами розвинених країн і не мали істотних обмежень у доступі до лікування.

Отримані результати свідчать про значне збільшення очікуваної тривалості життя хворих мірою появи на ринку нових ліків. Зокрема, якщо в 1996-1999 роках тривалість життя 20-річного пацієнта, який почав прийом антиретровірусних препаратів, становила 36,1 рік, то в 2003-2005 роках цей показник збільшився до 49,4 років. Аналогічна динаміка спостерігалася і в інших вікових групах.

Впродовж всього охопленого періоду спостерігалося скорочення смертності та збільшення середнього віку пацієнтів.

Розвиток антиретровірусної терапії перетворив ВІЛ із смертельної інфекції на тривале хронічне захворювання, роблять висновок автори дослідження. Втім, вони визнають, що наявність ВІЛ-інфекції, як і раніше, значно скорочує тривалість життя хворих порівняно з середньою тривалістю життя в розвинених країнах.

Медпортал.ру