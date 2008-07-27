Шварценеггер заборонив каліфорнійцям використовувати транс-жири

Каліфорнія стала першим штатом в США, де в роздрібній торгівлі і в ресторанах заборонили гідрогенізований жир (транс-жир), повідомляє Бі-Бі-Сі.

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер назвав новий закон, який набуде чинності 2010 року, "сильним кроком вперед до створення здорового майбутнього".

За недотримання закону на території штату Каліфорнію передбачається штраф у розмірі від 25 до однієї тисячі доларів.

Транс-жири виробляються штучно шляхом гідрогенізації рідких олій, які перетворюються на твердий жир. Транс-жири використовуються переважно завдяки їх дешевизні, нейтральному присмаку в їжі і тривалій придатності продуктів.

Встановлено, що вживання в їжу транс-жирів, які часто використовуються в смаженій їжі і випічці, пов`язано з підвищеним ризиком для здоров`я, в першу чергу, серцево-судинної системи.

Каліфорнійська асоціація ресторанів проти заборони, але, за словами її представника, оскаржувати закон в суді не мають наміру. Частково це пов`язано з тим, що деякі ресторани вже почали виключати використання транс-жирів.