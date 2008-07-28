На 28-30 липня в Україні оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, протягом 28-30 липня зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Утримуються високі рівні води з підтопленням ряду сіл, господарських об`єктів у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Нижче водосховища зберігатиметься підтоплення населених пунктів Вінницької області, зокрема м. Могилів-Подільський.

Крім того, зазначають в Українському гідрометцентрчі, очікується проходження максимальних рівнів паводку на річці Тисі біля Хуста увечерi 27 і протягом 28 липня з підтопленням сільськогосподарських угідь, населених пунктів, господарських об`єктів міста Хуст.