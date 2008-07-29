Як відрізнити легальну мобілку від контрабандної?

Найближчим часом планується скасувати обов`язкове маркування мобільних телефонів, які ввозитимуть до України централізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в УНІАН начальник держпідприємства “Український державний центр радіочастот” (УДЦР) Павло СЛОБОДЯНЮК.

Він зазначив, що централізоване ввезення мобільних телефонів стане можливим після внесення змін до Рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №802 “Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону до України радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв”, яким визначено порядок ввезення, зокрема, мобільних телефонів.

“Оператори ринку йдуть на централізоване постачання мобільних телефонів, а ми для них скасовуємо марки”, - сказав він.

П.СЛОБОДЯНЮК зазначив, що зараз проект нової редакції рішення №802 розроблено, і найближчим часом його оприлюднять на сайті НКРЗ. Водночас він не зміг назвати терміни внесення змін у рішення 802, оскільки поки що робота НКРЗ заблокована, а внести зміни в це рішення можна тільки на засіданні НКРЗ. Поки ж діє рішення НКРЗ №802, згідно з яким під час видавання всіх нових дозволів на ввезення мобільних телефонів видають марки.

За словами П.СЛОБОДЯНЮКА, централізоване ввезення мобільних телефонів передбачає такий механізм їх ввезення на територію України, коли за дозволом на ввезення звертається або представництво виробника телефонів (якщо воно має право це робити), або оператори ринку, список яких визначено виробником мобільних телефонів і передано в УДЦР.

Як зазначив П.СЛОБОДЯНЮК, оператори ринку, які ввезли телефони в Україну, “протягом 10 днів після перетину кордону повинні надати IMEI (унікальні номери мобільних телефонів, які ідентифікують телефони в мережі мобільного оператора – УНІАН) всіх ввезених ними телефонів на територію України».

За його даними, в УДЦР буде створено спеціальну базу даних за унікальними номерами мобільних телефонів, які легально ввезено до України. Надалі, за словами П.СЛОБОДЯНЮКА, механізм використання такої БД може бути різним – наприклад, УДЦР може співпрацювати з операторами мобільного зв`язку у різних напрямах; громадянин, що купує телефон, може отримати інформацію в УДЦР про легальність телефону та ін.

Зокрема, на думку начальника УДЦР, «запровадження бази даних кодів IMEI збігається з основними положеннями» двох законопроектів, внесених народними депутатами, які спрямовані на боротьбу з крадіжками мобільних телефонів: законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України з боротьби з незаконним заволодінням мобільними терміналами (нардепи Сухий Я.М. і Петров Б.Ф.) і «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (про запобігання протиправному користуванню кінцевим устаткуванням телекомунікацій».

«Щодо тих, хто не хоче централізовано ввозити мобільні телефони, нам доведеться залишити маркування телефонів», - сказав П.СЛОБОДЯНЮК.

Також, за його словами, залишиться маркування і для інших видів радіоелектронних засобів.

Довідка УНІАН. Як відомо, обов`язкове маркування обліковими марками мобільних телефонів, згідно з рішенням НКРЗ №802, введено в Україні з 7 червня 2008 року. Проти такого маркування виступили практично всі основні гравці ринку, звинувативши НКРЗ і УДЦР у перетягуванні на себе функцій митних органів та інших. У червні 2008 року НКРЗ звернулася до МВС з пропозицією припинити перевірку суб`єктів ринку на наявність маркування мобільних телефонів до вересня 2008 року.