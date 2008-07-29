Київські транспортники відмовилися від кондиціонерів в автобусах

Київські транспортники відмовилися від ідеї обладнати кондиціонерами салони автобусів і тролейбусів. Про це повідомляє «Газета по-киевски».

В інтерв`ю газеті головний інженер комунального підприємства «Київпастранс» Юрій БОМБАРДЕРОВ розповів, що встановлення кондиціонерів у комунальних автобусах і тролейбусах визнали недоцільною. За його словами, змонтували систему кондиціонування тільки в одному автобусі для експерименту, і дійшли висновку про його неефективність.

«Від кондиціонера немає ефекту, оскільки двері відкриваються кожні кілька хвилин і відбувається постійний приплив теплого повітря. Навіть якщо їх встановити, прохолодніше не стане», – запевняє Ю.БОМБАРДЕРОВ.

Він наголосив, що в усіх тролейбусах і автобусах є система вентиляції, яку водії просто забувають вмикати.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС повідомив журналістів, що столична влада планує обладнати весь міський транспорт кондиціонерами.

«Ухвалено рішення обладнати весь міський транспорт, який закуплений Києвом, кондиціонерами. Також дано розпорядження, щоб усі автобуси та тролейбуси, які закуповуватимуть, було одразу обладнано кондиціонерами», - сказав Д.БАСС.

Також Д.БАСС зазначив, що це не дуже дорогий проект, який обійдеться Києву приблизно в 10 млн. доларів. За ці гроші планували дообладнати кондиціонерами близько 80% міського пасажирського транспорту, тобто той транспорт, де це можливо технічно.