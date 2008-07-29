За півроку в Україні народились 325 тисяч 610 дітей

За перше півріччя 2008 р. в Україні народилося 235 тис. 610 немовлят, що майже на 10 тис. новонароджених більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на Департамент цивільного стану громадян.

Як зазначається у повідомленні, статистичні дані першого півріччя поточного року підтверджують тенденцію до поступового збільшення народжуваності, яка триває в Україні уже кілька років поспіль.

Найбільше немовлят з початку року з’явилося на світ у Донецькій області – майже 20, 2 тис. новонароджених, у Дніпропетровській області – 17,2 тис., у м. Києві – 15,1 тис. новонароджених, в Одеській області – 13,3 тис., у Львівській області – 13,5 тис., у Харківській області – 12,5 тис., у Автономній Республіці Крим та Луганській області – 10,4 тис. та 10,2 тис. новонароджених відповідно.

У Мін’юсті зазначають, що вперше за останні роки у Києві народжуваність перевищила смертність. В столиці за перше півріччя поточного року народилося на 20 немовлят більше, ніж померло людей за цей період.

Найкраща в країні ситуація щодо співвідношення народжуваності до смертності, зокрема, протягом останніх 5 років фіксується в Закарпатті. Поки що це єдиний регіон в Україні, де таке співвідношення становить 1 до 1 або ж близько до цього. А з третього кварталу минулого року в Закарпатті почали фіксувати перевищення народжуваності над смертністю, говориться в повідомленні міністерства.

У решті областей України поки що триває тенденція до перевищення смертності над народжуваністю у середньому співвідношенні 1,6 до 1. Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксовано органами юстиції в Донецькій області – 2,1 до 1; в Луганській області – 2,1 до 1; в Чернігівській області – 2,6 до 1; в Черкаській області – 2,1 до 1; в Полтавській області – 2,0 до 1.

Загалом, з початку року в Україні померло 391 тис. 952 громадянина.