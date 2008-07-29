Українські прикордонники зняли з поїзда росіянку з 11 шубами

Донецькі прикордонники викрили 57-річну жительку Тюменської області, яка намагалася незаконно ввезти через кордон 11 хутряних шуб.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, жінка в’їжджала в Україну транзитним поїздом „Кисловодськ - Москва”. Під час прикордонно-митного контролю було виявлено у двох валізах 11 шуб, які пасажирка не задекларувала. Хутряну контрабанду вилучили та передали в митницю. Експерти оцінили конфіскат у майже 26 тисяч гривень.