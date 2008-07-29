Міліція обіцяє: на День Незалежності все буде «цікаво і безпечно»

Під час святкування 17-ї річниці Дня Незалежності України понад 80 тисяч міліціонерів братимуть участь в охороні громадського порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.

«Понад 80 тисяч людей братимуть участь в охороні громадського порядку», - сказав М.КЛЮЄВ, зазначивши, що це більш ніж 50% особового складу. Він додав, що святкування Дня Незалежності проходитиме в усіх містах України.

М.КЛЮЄВ повідомив, що МВС має типові плани охорони громадського порядку в такі свята, і припустив, що все має пройти спокійно, оскільки це свято консолідує всі політичні сили.

Також він зазначив, що ніяких особливих відмінностей в охороні громадського порядку в Києві у зв`язку з проведенням військового параду не буде. Зокрема, підрозділ ДАІ організує супровід військової техніки до центру міста.

«Все буде цікаве людям, все буде безпечне», - пообіцяв М.КЛЮЄВ.