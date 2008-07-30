Міністерство: якщо ціни на хліб зростуть, то не через зерно

Міністерство аграрної політики на сьогоднішній день не бачить підстав для підвищення ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра Сергій МЕЛЬНИК.

«Що стосується ціни на хліб, якщо говорити по тому валу (зерна – УНІАН), який ми маємо, ми на сьогоднішній день підстав не бачимо, що вона має зрости залежно від ціни зерна», - сказав він.

При цьому С.МЕЛЬНИК зазначив, що ціна на хліб залежить не тільки від зерна, але й від вартості ряду інших речей, зокрема електроенергії, зарплати тощо. «Сьогодні говорити, що чинником може бути зерно - підстав ми не бачимо», - сказав він.