Міністерство: якщо ціни на хліб зростуть, то не через зерно
00:03, 30 липня 2008Суспільство
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Аргументи заступника міністра
Міністерство аграрної політики на сьогоднішній день не бачить підстав для підвищення ціни на хліб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра Сергій МЕЛЬНИК.
«Що стосується ціни на хліб, якщо говорити по тому валу (зерна – УНІАН), який ми маємо, ми на сьогоднішній день підстав не бачимо, що вона має зрости залежно від ціни зерна», - сказав він.
При цьому С.МЕЛЬНИК зазначив, що ціна на хліб залежить не тільки від зерна, але й від вартості ряду інших речей, зокрема електроенергії, зарплати тощо. «Сьогодні говорити, що чинником може бути зерно - підстав ми не бачимо», - сказав він.
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