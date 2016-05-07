Обвинувачуваний у державній зраді "азовець" Краснов перебуває в критичному стані - адвокат

Про це Крим.Реалії повідомила адвокат Станіслава Краснова Любов Скрижалевська.

«Стан критичний, небезпечний. Три дні вихідних, і невідомо, що далі буде з ним, нічого неможливо зробити. Пояснювала слідчому, що людина в небезпеці, але той відповів, що його це не цікавить», – сказала Скріжалевська.

За словами адвоката, активіст продовжує голодування, до нього викликали швидку допомогу від СБУ, вводили глюкозу, але «стан мало покращився, тиск нижче норми, слабке серцебиття».

Скрижалевська стверджує, що просила Краснова припинити голодування і вимагала викликати «звичайну» швидку допомогу. За словами адвоката, Краснова «збираються помістити на психіатричну експертизу».

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Інформацію про поганий стан Краснова підтвердила і його дівчина Оксана Шелест.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

26 квітня суд продовжив арешт Краснова до 24 червня.