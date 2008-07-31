Сьогодні очікується підтоплення будинків на Одещині

Cиноптики прогнозують, що рівні води на карпатських річках надалі будуть знижуватись.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Українського гідрометеорологічного центру.

За даними Укргідрометцентру, із 16.00 30-го липня до 04.00 31-го липня у Карпатському регіоні опадів не було. На річках регіону продовжується стійке зниження рівнів води.

Разом з тим у зв’язку із продовженням значних скидів води з Дністровського водосховища нижче його греблі продовжують утримуватись високі рівні води з підтопленням населених пунктів і господарських об’єктів. При проходженні максимального рівня води на Дністрі у Біляєвському районі Одещини очікується затоплення межиріччя Дністра – Турунчука, підтоплення будинків, господарських об’єктів, автодороги Маяки – Паланки, поінформували в МНС.

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