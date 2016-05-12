Більше 70% українців вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова щодо оцінки громадянами ситуації в країні, ставлення до суспільних інститутів, електоральних орієнтацій.

"Лише 14,2% опитаних вважають, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямку, 72,2% - що в неправильному. 16,5% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у березні 2015 р. так вважали 21,8%), 47,2% - що труднощі можуть бути подолані в більш віддаленій перспективі (до 2015 р. таку відповідь дали 42,7%), 22,6% - що країна взагалі не здатна подолати їх (в 2015 р. - 21,6%)", - йдеться в результатах опитування.

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Разом з тим, серед інститутів держави і суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації (їм довіряють 63,7% опитаних), Збройні Сили України (61,8%), церква (60,5%), добровольчі батальйони (58,5%), Національна гвардія України (57,3%), нова патрульна поліція (43,9%), громадські організації (46,8%). Кількість респондентів, які довіряють цим інститутам, перевищує кількість тих, хто їм не довіряє.

Частка тих, хто довіряє інститутам влади, як зазначається в результатах дослідження, істотно нижче частки тих, хто їм не довіряє. Так, органам місцевого самоврядування довіряють 37,5%, не довіряють - 50,7%, Національному антикорупційному бюро України - відповідно 21,6% та 55,6%, президенту України - відповідно 24,3% і 69,0%. Ще в меншій мірі громадяни довіряють уряду (висловлюють довіру 15,8%, не довіряють - 74,9%), Верховній Раді (відповідно 14,6% та 80,2%), Національному банку (відповідно 11,2% і 80,1%), судам (відповідно 10,5% та 83,2%), прокуратурі (відповідно 9,9% і 84,3%).

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Довіру до державного апарату (чиновників) висловили лише 7,4%, не довіряють - 87,1%. Порівняно з березнем 2015 року рівень довіри до інститутів влади знизився.

Вкрай низький рівень довіри мають також політичні партії (відповідно 9,7% та 78,3%), комерційні банки (відповідно 10,1% та 82,9%), засоби масової інформації Росії (відповідно 6,3% і 83,6%).

Дослідження було проведено з 22 по 26 квітня 2016 року. Участь у ньому взяли 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.