В Одесі звільнили двох поліцейських, затриманих патрульними за скоєння ДТП

Як повідомиляє відділ комунікацій Головного управління національної поліції в Одеській області, аварія сталася в ніч на 16 травня на перехресті Люстдорфської дороги та вулиці Купріна.

Встановлено, що автомобіль ВАЗ-21053 під керуванням 28-річного поліцейського скоїв зіткнення з автомобілями BMW і Toyota, в результаті чого транспортні засоби дістали механічні пошкодження.

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В автомобілі ВАЗ, крім водія, їхав його 27-річний колега, вони обидва були не на службі. За результатами обстеження встановлено, що поліцейські перебували в стані алкогольного сп'яніння.

«Після скоєного винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак, не впоравшись з керуванням, «в'їхав» у магазин. Крім того, під час затримання чоловіки виявили злісну непокору працівникам Управління патрульної поліції, у зв'язку з чим до них було застосовано спецзасоби – наручники», - сказали у відділі.

На даний час зазначених працівників звільнено з служби в поліції.