Відомий російський мандрівник створив доброчинний фонд в Україні

Відомий російський мандрівник українського походження Федір КОНЮХОВ створив в Україні свій доброчинний фонд, який займатиметься будівництвом бібліотек і планетаріїв в українських селах.

Про це Ф.КОНЮХОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Фонд створений не для того, щоб організовувати і фінансувати експедиції. Фонд створений тому, що ми хочемо будувати бібліотеки, церкви, каплиці, планетарії, допомагати зводити дитячу школу мандрівників», - зазначив Ф.КОНЮХОВ.

За його словами, керівниками Фонду Федора КОНЮХОВА в Україні стануть генеральний директор ТОВ «МВ-ХОЛДИНГ» Михайло КУМОК і представник Запорізького обласного товариства сільського зеленого туризму Наталія БЕРНАГА.

У свою чергу Н.БЕРНАГА повідомила, що бджолярі Запорізької області подарували своєму відомому земляку міні-пасіку (Ф.КОНЮХОВ народився в селі Чкалове Запорізької області – УНІАН). «Завдяки цьому ми створюємо перший в Україні кластер бджолярів «Бджола не знає кордонів». Таку пропозицію висловив Федір КОНЮХОВ», - повідомила вона.

Довідка УНІАН. Ф.КОНЮХОВ народився 12 грудня 1951 року. Батько - Пилип Михайлович, нащадок рибалок-поморів з Архангельської губернії, мати - Марія Єфремівна, уродженка Бессарабії.

Першу експедицію В.КОНЮХОВ здійснив у 15 років – перетнув Азовське море на рибальському весельному човні.

До 50 років здійснив понад 40 унікальних експедицій і сходжень, висловлюючи своє бачення світу в картинах і книжках.

У 1983 році прийнятий у Спілку художників СРСР. З 1996 року - член Московської спілки художників (МСХ) секція "Графіка", з 2001 року також член секції МСХ "Скульптура".

Лауреат Золотої Медалі Російської художньої академії, почесний академік Російської художньої академії, автор понад 3 тис. картин. Учасник російських і міжнародних виставок.

Член Спілки письменників Росії.

Ф.КОНЮХОВ здійснив 4 навколосвітні плавання, 15 разів перетнув Атлантику, один раз на весельному човні. Заслужений майстер спорту.