На заході України виникає складна епідемічна ситуація

Міністерство охорони здоров’я України попереджає про можливість підвищення захворюваності на інфекційні хвороби в постраждалих від стихії регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України з посиланням на Департамент розвитку медичної допомоги, у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській областях внаслідок стихійного лиха виникає складна епідемічна ситуація щодо можливості підвищення захворюваності на інфекційні хвороби.

Погіршення епідемічної ситуації може спостерігатися не лише в регіонах, що постраждали від водної стихії, а й районах, що знаходяться вздовж русла річки Дністер. Розмивання вигрібних ям, каналізаційних систем, підтоплення скотомогильників, тваринницьких ферм, цвинтарів, явне або приховане ураження джерел водопостачання, харчових продуктів (насамперед овочі, фрукти, інші продукти тривалого зберігання) створили умови для виникнення гострих інфекційних хвороб, в тому числі й особливо небезпечних, а також можливого формування нових осередків, насамперед, кишкових інфекцій, які можуть зберігатися тривалий час. Міграційні процеси в межах України, вивезення на продаж контамінованих продуктів харчування, прикордонна торгівля з сусідніми республіками харчами можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб й за межами цих регіонів, зазначають в МОЗ.

У першу чергу, в період від кількох днів до 2 тижнів можуть почати виникати спалахи гострих кишкових інфекцій бактерійної (шигельоз, сальмонельоз, ешерихіози, харчові токсикоінфекції) та вірусної (ентеровірусна, ротавірусна, норовірусна, аденовірусна інфекції) етіології. Не виключається можливість появи випадків холери. Дещо пізніше, у термін від 2 тижнів до 1 місяця можлива поява випадків черевного тифу, паратифів А і В, вірусних гепатитів А, Є. Уже в найближчі дні можливе збільшення захворюваності на лептоспіроз, ентеровірусні менінгіти, поява випадків сибірки, туляремії.