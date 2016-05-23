У Києві презентували перше в світі видання "Кобзаря" китайською мовою (фоторепортаж)
17:32, 23 травня 2016Суспільство
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У Києві 23 травня презентували перше в світі видання "Кобзаря" українського поета Тараса Шевченка китайською мовою.
У Києві презентували "Кобзаря" китайською / Фото УНІАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у презентації книги взяв участь віце-президент Китайської академії каліграфії і живопису Алан Юй.
Окрім тексту видання містить ілюстрації у китайському стилі.
Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року Київ відвідала делегація китайських митців, яка оголосила про плани створити нове видання "Кобзаря" китайською мовою з ілюстраціями на сюжети творів Шевченка в стилі "гохуа". Китайські художники планували створити видання за враженнями, отриманими під час перебування в Україні.
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