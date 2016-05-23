У Києві презентували перше в світі видання "Кобзаря" китайською мовою (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у презентації книги взяв участь віце-президент Китайської академії каліграфії і живопису Алан Юй.

Окрім тексту видання містить ілюстрації у китайському стилі.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року Київ відвідала делегація китайських митців, яка оголосила про плани створити нове видання "Кобзаря" китайською мовою з ілюстраціями на сюжети творів Шевченка в стилі "гохуа". Китайські художники планували створити видання за враженнями, отриманими під час перебування в Україні.