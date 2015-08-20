У Китаї створять "Кобзар" Шевченка з ілюстраціями китайських художників

Про це повідомили на зустрічі в Міністерстві культури України члени китайської делегації на чолі з віце-президентом Академії живопису і каліграфії Юй Генхуеєм.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Мінкульту, до складу делегації, яка відвідує Україну, увійшли 20 видатних китайських культурних діячів - президенти і віце-президенти китайських художніх академій, директори музеїв, галеристи, художники.

Головною метою візиту є вивчення життя і творчості Тараса Шевченка. Китайська сторона повідомила, що по завершенню поїздки планується реалізувати проект з Шевченкіани - видати «Славетний Кобзар очима китайських митців», зазначили в міністерстві.

Нове видання «Кобзаря» буде китайською мовою з ілюстраціями на сюжети творів Шевченка в стилі «гохуа», які створять китайські художники за враженнями, отриманими під час перебування в Україні. Крім того, передбачається організація виставок цих робіт - у Китаї до дня народження поета та в Україні до дня його перепоховання на Чернечій горі, повідомили у Мінкульті. Також до виставок заплановано видання окремого каталогу.

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Китайська делегація відвідує музеї та історичні місця, пов’язані з життям і творчістю Шевченка в Києві, Каневі та Моринцях. У рамках візиту в Національному музеї Тараса Шевченка і Національній академії мистецтв України відкрились дві окремі виставки картин китайських художників, членів делегації. Також планується провести мистецький захід у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, зазначається в повідомленні.